Haberler

Antalya'da jandarma Kepez ve Döşemealtı'da 6 kilo 850 gram skunk ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da jandarma Kepez ve Döşemealtı'da 6 kilo 850 gram skunk ele geçirdi
Güncelleme:
+26 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde 2 şüphelinin ikametinde jandarmanın yaptığı aramada 6 kilo 850 gram skunk, bin 502 sentetik hap ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu yetiştirmede kullanılan malzemeler, nakit para ve ruhsatsız pompalı tüfeğe el konuldu.

Antalya'nın Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 850 gram skunk, bin 502 sentetik hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Aramalarda, 6 kilo 850 gram skunk, bin 502 sentetik hap, 152 gram kubar esrar ve 76 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 1 termometre, 4 iklimlendirmede kullanılan nemlendirici hava temizleyici, 3 hassas terazi, 2 LED aydınlatma sistemi ve 8 litre bitki yetiştirici sıvı gübre bulundu.

Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 5 fişeğe de el konuldu.

Olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı

5 gollü şahane maça damga vuran görüntüler!

Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun

Vatandaşı bıktırmışlardı! 6 avukatlık ofisine ve 20 şirkete baskın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8-0'lık tarihi zafer Avrupa'yı salladı! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor

Manşetler alev alev! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor
Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı

Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar

"TSK devreye girerse altından kalkamazlar"
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi

Yine şov peşinde! Derbiyi kaybedince elindeki fotoğrafı gösterdi

Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!
Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta büyük patlama! Çok sayıda yaralı var
Ünlü oyuncunun kiracısına dayak! Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu

Taciz iddiasıyla öldüresiye dövüldü! Evinin sahibi ünlü oyuncu çıktı