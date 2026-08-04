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Zeytinlikte elleri arkadan bağlı cesedi bulundu

Zeytinlikte elleri arkadan bağlı cesedi bulundu
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ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki zeytinlikte, Mehmet Beyazıtlı’nın (25) elleri arkadan bağlı cesedi bulundu.

ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki zeytinlikte, Mehmet Beyazıtlı'nın (25) elleri arkadan bağlı cesedi bulundu. Beyazıtlı'nın öldürüldüğü değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Aydoğmuş Mahallesi 1203 Sokak'taki zeytinlikte meydana geldi. Markete gitmek için zeytinlikten geçen vatandaş, elleri arkadan bağlı bir kişinin yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, elleri arkadan bağlı erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu kez bölgeye Cinayet Büro Amirliği polisleri çağrıldı. Ekipler, yaptıkları incelemede, cesedin Mehmet Beyazıtlı'ya ait olduğunu tespit etti. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Mehmet Beyazıtlı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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