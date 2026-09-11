Kepez Belediyesi, Aksu ve Kepez ilçesindeki yangınların söndürülmesine destek verdi

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde 7 Eylül'de başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınına Kepez Belediyesi'nden 20 araç ve 100 personelle destek sağladı.

Aksu ilçesi Karaöz bölgesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Kepez ilçesine bağlı Kızıllı ile Çamlıbel mevkilerine ulaşan yangının söndürülmesinde Kepez Belediyesi ekipleri de mücadele etti.

Söndürme ve lojistik faaliyetleri kapsamında belediyeye ait arazözlerin yanı sıra ambulans ve destek araçlarından oluşan 20 araçlık filo ile 100 personeli sahada çalışma yaptı.

Yangın söndürme helikopterlerinin su temin ettiği yapay havuzların doldurulması için traktör ve tankerleriyle su taşıyan bölge sakinlerine Kepez Belediyesince mazot desteği sağlandı. Traktör ve tankerlerin yakıt ihtiyacı karşılanarak lojistik sürecin aksamadan devam etmesi amaçlandı.

Saha çalışmalarını desteklemek amacıyla Mobil Kent Lokantası aracını da bölgeye sevk eden belediye ekipleri, gece boyunca görev yapan personellere çorba, ayran ve su ikramında bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, bu tür olaylarda kurumlar arası koordinasyonun önemli olduğunu belirterek, yangınla mücadelede görev alan kamu kurumlarına, belediye ekiplerine, köylülere, çiftçilere ve gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: AA