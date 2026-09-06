Kepez'de 8 Gün Süren Renkli Kültür Festivali Sona Erdi

Kültürlerin renkleri, müziğin ritmi 8 gün boyunca Kepez'de buluştu. 3. Uluslararası Kepez Kültür Festivali, Dokumapark'ta gerçekleştirilen renkli etkinlikler ve müzik dolu final gecesiyle tamamlandı. Festivalin son iki gününde Türk Devletleri'nin geleneksel ezgileri ve dansları sahneye taşındı. Festivalin finali ise sevilen sanatçı Görkem Durmaz'ın konseriyle taçlandı.

Festivalin son gününde ise sahneye Görkem Durmaz çıktı. Dokumapark'ta gerçekleştirilen final programında sevilen şarkılarını seslendiren Durmaz, güçlü sahne performansıyla Kepezlilere müzik dolu bir gece yaşattı. Konser boyunca vatandaşlar, Durmaz'ın seslendirdiği şarkılara hep birlikte eşlik ederek festivalin final coşkusunu paylaştı. Sevilen parçalarıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşatan Durmaz, sahnedeki enerjisiyle gece boyunca izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı