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Alev Topuna Dönen Otomobilde Aile Son Anda Kurtuldu

Alev Topuna Dönen Otomobilde Aile Son Anda Kurtuldu
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Antalya Kepez'de seyir halindeyken alev alan otomobildeki sürücü, eşi ve çocuğu araçtan çıkarak kurtuldu. İtfaiyenin kadın personeli alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde bulunan sürücü, eşi ve çocuğu araçtan çıkarak kurtuldu. Adeta alev topuna dönen ve kimsenin müdahale için yaklaşamadığı araca, ihbarla adrese gelen itfaiye ekibinden kadın personel ilk müdahalede bulunup söndürdü.

Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Yeni Hal Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 07 BSR 818 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü otomobili durdururken, eşi ve çocuğuyla birlikte araçtan çıktı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibinde görevli kadın personel, alevlerin sardığı otomobile müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Sürücü, eşi ve çocuğunun yara almadan kurtulduğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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