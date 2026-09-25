Antalya Kepez'de orman yangınına 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor

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Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Santral Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıkması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 75 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA