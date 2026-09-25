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Antalya Kepez'de orman yangınına 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor

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Antalya'nın Kepez ilçesindeki Santral Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 75 teknik personel ve yangın işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Santral Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıkması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 75 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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