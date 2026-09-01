Kepez'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, bu kapsamda Kepez ilçesinde belirlenen 4 evde arama yaptı.
Aramalarda, 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 180 gram kokain, 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA