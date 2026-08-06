89 yaşındaki hastaya evde sağlık ziyareti

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kepez Devlet Hastanesince yürütülen multidisipliner evde sağlık hizmeti kapsamında takip edilen 89 yaşındaki Safiye Kaplan'ı evinde ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarete İl Sağlık Müdürü Özkan'ın yanı sıra Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan, Kepez İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şadiye Çakmaklı Küçük, il sağlık müdürlüğü ve hastane yöneticileri ile evde sağlık hizmetleri ekibi katıldı.

İleri yaşa bağlı hareket kısıtlılığı ve kronik sağlık sorunları nedeniyle evde sağlık hizmeti alan Kaplan'ın genel sağlık durumu yerinde değerlendirildi.

Ziyarette, hastanın tedavi süreci, rehabilitasyon programı, beslenme planı ve psikososyal destek ihtiyaçları gözden geçirilirken, hasta ve yakınlarının talep ve önerileri dinlenerek bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Özkan, evde sağlık hizmetlerinin yalnızca tedavi sunan bir model olmadığını, aynı zamanda hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bütüncül bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Evde sağlık hizmetleriyle yatağa bağımlı, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırıldığını belirten Özkan, multidisipliner modelin farklı meslek gruplarını aynı hedef doğrultusunda bir araya getirerek hastayı merkeze alan örnek hizmet anlayışı ortaya koyduğunu kaydetti.

Özkan, yüz yüze sunulan sağlık hizmetlerinin uzaktan sağlık uygulamalarıyla desteklenmesinin takip süreçlerini daha etkin hale getirdiğini, teknolojinin sağlık hizmetlerine entegrasyonunun hem hasta memnuniyetini hem de hizmet kalitesini artırdığını vurguladı.

Başhekim Op. Dr. Ramazan Gürkan da multidisipliner evde sağlık hizmeti modeli kapsamında hastaların hekim, hemşire, evde sağlık teknikeri, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenden oluşan ekip tarafından düzenli olarak takip edildiğini belirtti.

Bu hizmet anlayışıyla hastaların yalnızca tıbbi tedavilerinin değil, fiziksel fonksiyonlarının, beslenme durumlarının, psikolojik ve sosyal gereksinimlerinin de kapsamlı şekilde değerlendirildiğini aktaran Gürkan, Kepez Devlet Hastanesi Evde Sağlık Biriminde 2 bin 606 kayıtlı hastaya hizmet verildiğini bildirdi.

Gürkan, sahada aktif görev yapan 5 evde sağlık ekibinin yanı sıra uzaktan sağlık hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren iki görüntülü muayene polikliniğiyle hastaların gerektiğinde görüntülü olarak da değerlendirilebildiğini kaydetti.

Bu yıl içerisinde 8 bin 180 ev ziyareti gerçekleştirildiğini aktaran Gürkan, vatandaşların sağlık hizmetlerine yerinde, hızlı ve kesintisiz erişiminin sağlandığını belirtti.

Kaynak: AA