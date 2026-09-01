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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Antalya’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kepez ilçesinde yapılan aramada 51 bin 200 kullanımlık sentetik kannabinoid ile 2 kilogram 150 gram metamfetamin ve 1 kilogram 180 gram kokain ele geçirildi.

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kepez ilçesinde yapılan aramada 51 bin 200 kullanımlık sentetik kannabinoid ile 2 kilogram 150 gram metamfetamin ve 1 kilogram 180 gram kokain ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Kepez ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 4 şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada 2 kilogram 150 gram metamfetamin, 1 kilogram 180 gram kokain, 51 bin 200 kullanımlık sentetik kannabinoid, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili adli tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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