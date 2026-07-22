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Antalya'da orman yangını

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Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgedeki bazı evler tahliye edilirken, vatandaşlar da önlem almaya çalışıyor.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Kepez ilçesindeki orman yangınına, ilk etapta 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın alanı yakınlarında oturanlar, alevlerin ulaşmasını önlemek için evlerinin bahçelerinde düzenleme yaptı, iş makineleri ile kazı çalışması yürüttü. Bazıları ise çevredeki kuru otların yanmasını önlemek için kovalarla taşıdıkları suyla ıslattı. Vatandaşların önlemi sürerken, bölgedeki bazı evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların riskli alana girmemesi için çevrede önlem aldı.

Tolga YILRDIRIM- Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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