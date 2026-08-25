Boş ham petrol tankeri Çanakkale önlerinde dümen arızası yaptı
Çanakkale Boğazı’ndan geçen 251 metre uzunluğundaki ‘FRONT ALTAIR’ isimli boş ham petrol tankeri Kepez önlerinde dümen arızası yaptı.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 251 metre uzunluğundaki 'FRONT ALTAIR' isimli boş ham petrol tankeri Kepez önlerinde dümen arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.
Yalova'dan Ege Denizi'ne giden 251 metre uzunluğundaki Marshall Adaları bayraklı 'FRONT ALTAIR' isimli boş ham petrol tankeri Kepez önlerinde dümen arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-12', 'KURTARMA-16' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, Çanakkale Liman Başkanlığı talimatıyla kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.