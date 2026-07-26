Antalya'da Kıskançlık Dramı: Eski Sevgili Öldürdü, Sonra İntihar Etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde eski kız arkadaşını öldüren kişi aynı silahla yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Aydoğmuş Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda erkek arkadaşı J.Y ile kalan Azize Tekin'in (21) evine akşam saatlerinde eski erkek arkadaşı Berat Bozçalı (29) geldi.

İddiaya göre Bozçalı evdekilerle bir süre tartıştıktan sonra yanında getirdiği tabancayla önce Tekin'in omzuna ve başına, ardından aynı silahla kendi başına ateş etti.

Evden çıkan J.Y. ve komşuların, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesiyle adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis, Tekin ve Bozçalı'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. İncelemelerin ardından Bozçalı ve Tekin'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. J.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA