Haberler

Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi Büyütülerek Hizmete Açıldı

Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi Büyütülerek Hizmete Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi, artan ihtiyaca daha nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla genişletilerek 13 üniteden 28 üniteye çıkarıldı.

Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi, artan ihtiyaca daha nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla genişletilerek 13 üniteden 28 üniteye çıkarıldı. Yenilenen merkez, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuşan Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, sağlık hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Behzat Özkan, "Sağlık altyapımızı güçlendirmeye ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeye devam ediyoruz. Diyaliz tedavisi, düzenli ve kesintisiz takip gerektiren önemli bir süreçtir. Ünite sayısının 13'ten 28'e çıkarılmasıyla daha fazla hastamıza nitelikli sağlık hizmeti sunabileceğiz. Yenilenen merkezimizin hastalarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılışın ardından merkezi inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Özkan, tedavi gören hastaları ziyaret ederek sohbet etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düzenleme kapsamında daha önce ek binadaki hastalar ile tıbbi cihaz ve ekipmanlar, herhangi bir aksama ve mağduriyet yaşanmadan ana binaya taşındı. Böylece diyaliz hizmetleri 28 üniteyle tek merkezde toplandı. Hastaların ulaşımları ise hasta nakil araçları ve diyaliz servisleriyle sağlanıyor. Yeni düzenlemeyle aynı anda daha fazla hastaya tedavi imkanı sunulması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, kaynakların verimli kullanılması ve gerektiğinde hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan, yeni düzenlemenin diyaliz hizmetlerini güçlendireceğini belirterek süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi, 28 ünitesiyle ana hizmet binasında hasta kabulüne devam ediyor.

Açılış törenine Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Erhan Çelik'ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia

Doktor eşinin ölümü sonrası Erhan Çelik'ten çok konuşulacak iddia
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin

Memurlara yeni eğitim yılı öncesi izin müjdesi
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı

İsrail ateşle oynuyor! Başkente önce topçu ateşi, ardından baskın
Hastanede 15 milyonluk vurgun! İtirafı pes dedirtti

Hastanede 15 milyonluk vurgun! İtirafı pes dedirtti
Manifest'in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi

Manifest'in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi
Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği dibe vurdu

Tüm dünyanın gözü oradaydı! Bölgede gemi trafiği dibe vurdu
Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?

Hamit'ten Tekke'ye: Hayırdır abi?
Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti

Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti
Fatih Tekke'nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı

Dün geceye damga vuran görüntü: Eğme başını eğme...