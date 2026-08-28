Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi Büyütülerek Hizmete Açıldı

Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi, artan ihtiyaca daha nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla genişletilerek 13 üniteden 28 üniteye çıkarıldı. Yenilenen merkez, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuşan Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, sağlık hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Behzat Özkan, "Sağlık altyapımızı güçlendirmeye ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeye devam ediyoruz. Diyaliz tedavisi, düzenli ve kesintisiz takip gerektiren önemli bir süreçtir. Ünite sayısının 13'ten 28'e çıkarılmasıyla daha fazla hastamıza nitelikli sağlık hizmeti sunabileceğiz. Yenilenen merkezimizin hastalarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılışın ardından merkezi inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Özkan, tedavi gören hastaları ziyaret ederek sohbet etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düzenleme kapsamında daha önce ek binadaki hastalar ile tıbbi cihaz ve ekipmanlar, herhangi bir aksama ve mağduriyet yaşanmadan ana binaya taşındı. Böylece diyaliz hizmetleri 28 üniteyle tek merkezde toplandı. Hastaların ulaşımları ise hasta nakil araçları ve diyaliz servisleriyle sağlanıyor. Yeni düzenlemeyle aynı anda daha fazla hastaya tedavi imkanı sunulması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, kaynakların verimli kullanılması ve gerektiğinde hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan, yeni düzenlemenin diyaliz hizmetlerini güçlendireceğini belirterek süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi, 28 ünitesiyle ana hizmet binasında hasta kabulüne devam ediyor.

Açılış törenine Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı