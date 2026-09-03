Dokuma Park 2. etap için ortak akıl vurgusu

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Dokuma Park ikinci etap projesinin ortak akılla şekilleneceğini anlattı.

Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen Forum X Antalya buluşmasına Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, Forum Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu ve üyeler katıldı.

Kocagöz, buradaki konuşmasında, Dokuma bölgesi projesinin kamu yararı, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, ekoloji, yatırım, şeffaflık ve toplumsal katılım başlıkları üzerinden ele aldıklarını söyledi.

Dokuma Etap 2'ye ilişkin henüz kesinleşmiş bir mimari proje, yatırım kararı veya gerçekleştirilmiş bir ihale bulunmadığını belirten Kocagöz,"Süreci 'beyaz sayfa' anlayışıyla yürütüyoruz. Dokuma'nın geleceğinin tek bir kişinin, kurumun veya yatırımcının kararıyla değil, Antalya'nın ortak aklıyla şekillenmesi gerektiğini savunuyoruz. Büyük kent projelerinde yalnızca hukuki ve teknik uygunluğun değil, toplumsal rızanın da temel bir ölçüt olması gerekiyor." dedi.

Kocagöz bu kapsamda Dokuma Etap 2 sürecinde sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, üniversitelerin, Kent Konseyi'nin ve farklı disiplinlerden uzmanların görüşlerinin alınması, ardından doğrudan Antalyalılara ulaşacak bir anket çalışmasıyla vatandaşların beklenti ve önerilerinin sürece dahil edileceğini kaydetti.

Forum X Antalya Başkanı Hacıarifoğlu ise Dokuma gibi Antalya'nın kent belleğinde özel yere sahip alanlarda farklı görüş ve kaygıların bulunmasının doğal olduğunu belirtti.

Forum X Antalya olarak henüz kesinleşmiş bir proje ortaya konulmadan toplumun farklı kesimlerine "Siz nasıl bir Dokuma istiyorsunuz?" sorusunun yöneltilmesini çağdaş bir yerel yönetim yaklaşımı olarak değerlendirdiklerini belirten Hacıarifoğlu, "Farklı görüşlerin aynı masada buluşturulması ve nihai karardan önce toplumsal rızanın aranmasını önemsiyoruz. Dokuma Etap 2'nin herhangi bir kişi veya kurumun projesi değil, Antalya'nın ortak projesi haline gelmesi yönündeki iradeyi destekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA