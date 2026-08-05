Antalya'da yalnız yaşayan 89 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan 89 yaşındaki İbrahim Ay, komşularının haber alamaması ve daireden kötü koku gelmesi üzerine ihbar edilmesi sonucu evinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan 89 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Yeşiltepe Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan İbrahim Ay'dan (89) bir süredir haber alamayan komşuları, daireden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Ay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA