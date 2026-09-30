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Antalya Kepez ve Döşemealtı'da uyuşturucu operasyonunda 1284 sentetik hap ele geçirildi

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Antalya Kepez ve Döşemealtı'da uyuşturucu operasyonunda 1284 sentetik hap ele geçirildi
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Antalya'nın Kepez ve Döşemealtı ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 1284 sentetik hap, kokain, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen nakit paraya el konuldu, adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliye yönelik aramalarda sentetik hap, kokain, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde 2 şüpheliye yönelik yapılan aramalarda bin 284 sentetik hap (Gerica), 5 gram kokain, 28 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 2 bin 562 tabanca fişeği bulundu.

Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit paraya da el konuldu.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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