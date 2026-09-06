Alanya'da yangınlar kontrol altında
Antalya'nın Kepez ilçesindeki yangın söndürme çalışmaları sürerken, Alanya'daki zirai alanlarda çıkan iki yangın ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
ALANYA'DA ÇIKAN YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Kepez ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Alanya ilçesinde zirai alanda çıkan 2 yangın, ormana sıçradı. Alanya'nın İki Evli ve Gümüşkavak Yaylası'nda çıkan, kısmen ormanlık alana sıçrayan yangınlara ekipler tarafından müdahalede bulunuldu. 2 helikopter, 4 arazöz, 30 teknik personel ve orman işçileriyle müdahale edilen yangınlar, kontrol altına alındı. Ekipler tarafından soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı