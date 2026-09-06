Alanya'da yangınlar kontrol altında

ALANYA'DA ÇIKAN YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Kepez ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Alanya ilçesinde zirai alanda çıkan 2 yangın, ormana sıçradı. Alanya'nın İki Evli ve Gümüşkavak Yaylası'nda çıkan, kısmen ormanlık alana sıçrayan yangınlara ekipler tarafından müdahalede bulunuldu. 2 helikopter, 4 arazöz, 30 teknik personel ve orman işçileriyle müdahale edilen yangınlar, kontrol altına alındı. Ekipler tarafından soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı