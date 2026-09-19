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Antalya Kepez'de 1 kilo 470 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde araç ve depo olarak kullanılan ikamette yapılan aramalarda 1 kilo 470 gram kokain ile 20 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir araç ve ikamette yapılan aramalarda 1 kilo 470 gram kokain ile 20 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde M.T., S.B. ve A.S. yakalandı. Şüphelilerin aracında ve depo olarak kullandıkları ikamette arama yapıldı.

Aramalarda, 67 parça halinde 1 kilo 470 gram kokain, 18 parça halinde 20 gram esrar, 1 hassas terazi ve kokain paketlemede kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 800 TL, 280 euro, 140 sterlin ve 100 dolara el konuldu. Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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