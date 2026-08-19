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Kaymakamlıkta etrafa açan açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlıkta etrafa açan açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı Haber Videosunu İzle
Kaymakamlıkta etrafa açan açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
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Antalya'da Mart ayında Kepez Kaymakamlığı binasında iki tabancayla dehşet saçan İlçe Milli Eğitim memuru M.Y., idari soruşturma sonucunda aylıktan kesme ve kademe ilerlemesini durdurma cezası alarak Tunceli’ye tayin edildi.

  • Antalya Kepez Kaymakamlığı'nda 16 Mart'ta Milli Eğitim personeli M.Y., binada iki tabancayla rastgele ateş açtı, yaklaşık 4,5 saat sonra ikna edilerek teslim oldu.
  • M.Y.'ye kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesme cezası verildi, Tunceli'nin Ovacık ilçesine tayin edildi.
  • Sürekli sağlık raporu alan ve işe gelmeyen M.Y.'ye yeni görev yeri ve cezaları tebliğ edilemedi.

Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda tabancayla etrafa ateş açan Milli Eğitim personeli M.Y.'ye aylıktan kesme cezası verilerek, Tunceli'ye tayin edildi. Kademe ilerlemesi de durdurulan M.Y. hakkındaki idari yaptırımlar, sürekli sağlık raporu aldığı için tebliğ edilemiyor.

Olay, 16 Mart'ta Kepez Kaymakamlık binasında meydana geldi. Kaymakamlık binasında bulunan Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olan M.Y., iş yerine 2 tabancayla geldi. Saat 11.00 sıralarında koridora çıkan M.Y., rastgele ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine çalışanlar ve binada bulunanlar tahliye edilirken, M.Y. kendisini odaya kilitledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaymakamlık binasına gelen uzman polis ekipleri, intihar edeceğini söyleyen M.Y., yaklaşık 4,5 saat sonra ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen M.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

SALDIRI KAMERADA

Diğer yandan M.Y.'nin kaymakamlık binası içinde silahla ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; iki elinde iki tabanca olan M.Y.'nin koridorda yürüdüğü, buradaki kişileri dışarı çıkmaları için uyardığı, ardından silahla birkaç kez ateş açtığı yer aldı. M.Y.'nin, olay öncesinde sanal medya hesabında paylaştığı videoda, kendisine yapıldığı iddia edilen mobbingden şikayetçi olduğu görüldü.

YAPTIRIMLAR TEBLİĞ EDİLEMEDİ

Hakkında yürütülen soruşturma 5 ay sonra tamamlanan M.Y.'ye kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesme cezası verildi, Tunceli'nin Ovacık ilçesine tayin edildi. Ancak sağlık sorunları olduğunu beyan ederek rapor alan ve işe gelmeyen M.Y.'ye, yeni görev yeri ve aldığı cezalar tebliğ edilemedi.

Sürekli raporunu uzatan ve dilekçesini vermek için kaymakamlık binasına gelen M.Y., iddiaya göre son gelişinde binada görevli polis memurlarıyla tartıştı. Aynı kurumda görevli Ö.Ç.'nin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten polis memurları, M.Y.'yi içeri almak istemedi. Bunun üzerine M.Y. binadan uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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