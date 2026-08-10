Kepez'de cami tuvaletinde ölü bulundu
Antalya Kepez'de 55 yaşındaki Mehmet Asal, Yenidoğan Camisi'nin tuvaletinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Asal'ın hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.
Yenidoğan Mahallesi'ndeki Yenidoğan Camisi'nin tuvaletinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Mehmet Asal'ın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.
Asal'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA