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Antalya'da yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Antalya'da yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde 7 Eylül'de başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınında zarar gören bölgeler havadan görüntülendi.

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde 7 Eylül'de başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınında zarar gören bölgeler havadan görüntülendi.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle Kepez ilçesine sıçrayan yangına ekipler yoğun şekilde müdahale etti.

Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde etkili olan yangın, ekiplerin 3 gündür süren çalışmalarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınırken, tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Yangında zarar gören ormanlık alan, AA ekibince dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil alanların siyah ve gri tonlara büründüğü görüldü.

Yangın nedeniyle Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde de 175 hane tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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