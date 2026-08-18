Haberler

Kepez'de Rastgele Ateş Açan Zanlı Yakalandı

Kepez'de Rastgele Ateş Açan Zanlı Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde tabancayla rastgele ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde tabancayla rastgele ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Ulus Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde E.B. tabancayla çevreye rastgele ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli E.B. yakalandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada caddede 5 boş kovan bulundu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi

3 aydır tutukluydu! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var
Canlı anlatım: Kadıköy'de ilk gol geldi

Kadıköy'de ilk gol geldi
Fenerbahçe'nin efsanesi Kalinic, basketbolu bıraktı

Fenerbahçeli efsane veda etti
Kenan Yıldız'a dev talip

Kenan Yıldız'a dev talip! Tüm dünya bu transferi konuşur
Salah'ı bile unutturacak transfer! Beşiktaş'tan gizli operasyon

Beşiktaş'tan Salah'ı bile unutturacak transfer
Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türk devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar