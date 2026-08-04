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Antalya'da zeytinlikte elleri bağlı genç ölü bulundu

Antalya'da zeytinlikte elleri bağlı genç ölü bulundu
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki zeytinlik alanda, elleri arkadan bağlı halde olan bir genç ölü olarak bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki zeytinlik alanda, elleri arkadan bağlı halde olan bir genç ölü olarak bulundu.

Varsak Aydoğmuş Mahallesi 1203 Sokak'taki zeytinlik alanından geçen kişi yerde birinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede elleri arkadan bağlı olarak bulunan ve hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin üzerinden Mehmet Beyazıtlı (25) adında düzenlenen kimlik çıktı.

Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA
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