Haberler

Antalya Kepez'de orman yangınına müdahale sürerken mahalleli tırmıkla destek verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Kepez'de orman yangınına müdahale sürerken mahalleli tırmıkla destek verdi
Güncelleme:
+20 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Kepez'de çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere mahalledekiler destek verdi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürerken, bir kişinin tırmıkla alevlerin önünü kesmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

MAHALLELİ DE DESTEK VERDİ

Kepez ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere mahalledekiler destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, mahalleli de yardıma koştu. Çalışmalar sırasında bir kişinin elindeki tırmıkla, alevlerin önünü kesmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Ekiplerin ve vatandaşların orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Arda KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Boş salon ayarlarını bozdu! Netanyahu dünyayı elindeki cihazla tehdit etti

Dünyayı bu cihazla tehdit etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak

Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak! Zorlu süreç sonrası adak adadı
BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi

Büyük hayal kırıklığı! BM'de Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi
Dünya protesto ederken Milei'den Netanyahu'ya övgü dolu sözler

Tokat üstüne tokat yiyen Netanyahu'nun imdadına o yetişti
Kars'ta bozayı arı kovanını devirip balı yedi! Ziyafet anları güvenlik kamerasında

Arı kovanını açık büfeye çevirdi! Gece yaşananlar kamerada
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı

ABD'yi karıştıran görüntü

AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis 'geçinemiyorum' diyerek...

Emekli polis "geçinemiyorum" diyerek...
Türklerin akın ettiği ülke kapıları kapatıyor! Geri sayım başladı

Türklerin akın ettiği ülke kapıları kapatıyor