Antalya Kepez'de orman yangınına müdahale sürerken mahalleli tırmıkla destek verdi

MAHALLELİ DE DESTEK VERDİ

Kepez ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere mahalledekiler destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, mahalleli de yardıma koştu. Çalışmalar sırasında bir kişinin elindeki tırmıkla, alevlerin önünü kesmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Ekiplerin ve vatandaşların orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Arda KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı