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Kepez'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kepez ilçesindeki otele operasyon düzenledi.

Ekipler, 3 şüphelinin bulunduğu otel odasında arama yaptı.

Aramada 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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