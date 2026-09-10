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Aksu'daki orman yangını 67,5 saat sonra kontrol altında

Aksu'daki orman yangını 67,5 saat sonra kontrol altında
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ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, 7 Eylül'de çıkıp, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Kepez ve Döşemealtı ilçelerine sıçrayan yangın, 67,5 saat sonra kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, 7 Eylül'de çıkıp, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Kepez ve Döşemealtı ilçelerine sıçrayan yangın, 67,5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde pazartesi saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Sık çam ağaçlarıyla kaplı ormanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada ilerleyen yangına orman ve itfaiye ekipleri, karadan ve havadan müdahale etti. Tehlike altındaki yerleşim yerlerinde vatandaşlar ve hayvanları tahliye edildi.

Dün Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'ne de sıçrayan yangının etkilediği Yeşilkaraman Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kahya'nın kalp krizi geçirip öldüğü, 8 vatandaşın etkilendiği, çok sayıda ev ve ahırın yandığı orman yangınına müdahale için, çalışmalara 2 uçak ve 8 helikopter olmak üzere 10 hava aracı, 183 arazöz, 7 TOMA, 1307 personel katıldı. Yangın, 67,5 saatin sonunda bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki söndürme çalışmaları, yerini, soğutma çalışmalarına bıraktı. Yangının küle çevirdiği ormanların girişlerinde arazözler nöbet tutarken, duman tüten alanlarda yangın söndürme helikopterleriyle soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangında zarar gören mahallelerde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. Elektrik hatları yenilenerek, enerji verilemeyen bölgelere enerji verilmeye başlandı.

Günlerdir devam eden yangın nedeniyle oluşan ve şehrin büyük bölümünü kaplayan duman dağılırken, küle dönen alanlar da havadan dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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