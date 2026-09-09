Antalya Valisi Şahin, Aksu'da 2 gün önce başlayan yangının Kepez'in bir mahallesinde sürdüğünü bildirdi

Haber: Gökdeniz CAN

(ANTALYA) - Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın Aksu ilçesinde geçen pazartesi çıkan orman yangınının Karaöz ve Yeşilkaraman mahallelerinde söndürüldüğünü fakat Kepez'in Kızıllı Mahallesi'nde devam ettiğini bildirerek, "Ona da hem karadan hem havadan müdahale devam ediliyor. Etrafı çevrildi, şu anda iyice enerjisi düşürüldü, kısa sürede kontrol altına alınacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde başlayan ve Kepez ilçesine bağlı Kızıllı Mahallesi'ne sıçrayan orman yangınıyla mücadele sürüyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının geldiği son noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin, Aksu'nun Karaöz Mahallesi'nde başlayan yangının daha sonra rüzgarın da etkisiyle Yeşilkaraman Mahallesi'ne sirayet ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimiz cansiperane şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Şu anda hem Karaöz Mahallesi'nde hem daha sonra sirayet ettiği Yeşilkaraman Mahallesi'nde tehlike kalmadı, orada tüm noktalar söndürüldü. Fakat bu son sirayet Kepez ilçesine bağlı Kızıllı Mahallesi'nde devam ediyor. Ona da hem karadan hem havadan müdahale devam ediliyor. Etrafı çevrildi. Şu anda iyice enerjisi düşürüldü, kısa sürede kontrol altına alınacağını değerlendiriyoruz."

"İNŞALLAH BU AKŞAM KORKTUĞUMUZ OLMAYACAK"

Antalya'da son günlerde nem oranının yaklaşık yüzde 18 seviyelerinde olduğunu belirten Şahin, 33 derece sıcaklık ve rüzgarın yangın açısından elverişli bir ortam oluşturduğunu söyledi.

Şahin, rüzgarın yön değiştirmesinin de yangınla mücadeleyi zorlaştırdığını belirterek, "Özellikle Meltem dönüyor. Yani kuzeyden güneye poyraz birden tersine dönüyor. Bu da bazı kor olan yerleri tekrar alevlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soru üzerine Şahin, buna ilişkin jandarma ekiplerinin çalışma yürüttüğünü söyledi.

"Her bir yangın bir adli olaydır. Dolayısıyla hepsi tek tek incelenir ve sonucu mutlaka bağlanır" diyen Şahin, ihmal veya kasıt tespit edilmesi halinde sorumluların adalete teslim edileceğini belirtti.

Vali Şahin ayrıca yangın bölgesinde yardım çalışmalarına katılan bir vatandaşın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şahin, vatandaşın ölümünün yangına bağlanmasının doğru olmadığını belirterek, "Vatandaşımızın vefatı hepimizi çok üzdü. Çünkü çok cansiperane bir şekilde yardım ediyordu bize. Ama maalesef kaybettik. Başsağlı diyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

Kaynak: ANKA