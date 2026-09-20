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Kepez Belediyesinin fotokapanına 4 kişi sopalarla saldırdı, cihaz kaydetti

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Kepez Belediyesinin fotokapanına 4 kişi sopalarla saldırdı, cihaz kaydetti
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Kepez Belediyesine ait fotokapana 4 kişinin sopalı saldırısı, aynı cihaz tarafından kaydedildi. Belediye, ilçedeki 35 fotokapandan birine yapılan saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kepez Belediyesine ait fotokapana 4 kişi tarafından zarar verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, çevre kirliliğinin önlenmesi, yangınlara karşı mücadele ve ilçe güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçedeki farklı noktalara 35 fotokapan yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, fotokapanlardan birisinin 4 kişinin sopalı saldırısına uğradığı ifade edilerek, saldırının aynı cihaz tarafından kaydedildiği açıklandı.

Saldırıyla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yangına neden olan kamyon fotokapana yakalanmış

Fotokapanların 7 gün 24 saat takip ve denetim gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fotokapanların çevre ve güvenlik açısından önemini ortaya koyan olaylardan biri de geçtiğimiz günlerde yaşandı. İzinsiz moloz dökerek çevre kirliliğine neden olan kamyon sürücüsünün, damperinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu enerji hatlarının kopmasına ve bölgede yangın çıkmasına neden olduğu belirlendi. 35 noktadaki fotokapan sistemi sayesinde sürücünün izine ulaşılırken, ilgili sürücüye 115 bin lira idari para cezası uygulandı. 2025 yılında çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen kişi ve işletmelere ait 98 araç plakasına toplam 3 milyon 12 bin 318 lira idari para cezası uygulandı."

Kaynak: AA
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