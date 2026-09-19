Antalya Kepez'de iki iş yerini saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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ANTALYA'nın Kepez ilçesinde otomobil aksesuarı ve boyası satışı yapılan iki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, iki iş yeri kullanılmaz hale gelirler ve üst kattaki evin panjuru zarar gördü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi'ndeki otomobil aksesuarı ve boyası satışı yapılan iki iş yerinde aynı zamanda çıktı. Yükselen duman ve alevleri gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki dükkan kullanılmaz hale gelirken, üst kattaki evin panjur kısmı hasar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı