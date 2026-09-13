Antalya'da oto galeri dükkanında başlayıp apartmana sıçrayan yangın söndürüldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde, oto galeri dükkanında başlayıp apartmana sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, oto galeri dükkanında başlayıp apartmana sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'nde oto galeri dükkanında çıkan yangının, 3 katlı apartmana sıçradığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dükkanda, 4 araçta ve iş yerinin üstündeki apartmanda hasar meydana geldi.
Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
Kaynak: AA