AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den Kepez'deki su sıkıntısıyla ilgili açıklama

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde yaşanan su sorunuyla ilgili açıklama yaptı.

Gider, yaptığı yazılı açıklamada, Kepez'de yaşanan su sıkıntısıyla ilgili, Devlet Su İşlerinin (DSİ) üzerine düşeni yaptığını hatırlattı.

DSİ'nin beldeye su vermeme gibi bir durumu olmadığını belirten Ayhan Gider, şöyle devam etti:

"Kepez'e su mu lazım? DSİ, Çanakkale Belediyesine 'barajdaki senin kotanı Kepez'in tüketimini de etkileyecek şekilde artırıyorum, yetmezse yine artırırım' dedi. Barajı yapan DSİ, arıtma tesisini yapan DSİ, Sarıçay'ı ıslah eden DSİ. Belediye sadece ona verdiğimiz suyu arıtıp satıyor, parasını alıyor. Buraya ikinci bir arıtma tesisi yapılması hem teknik olarak yanlış hem ekonomik olarak yanlış. Tek arıtma tesisinden Kepez de temiz suya kavuşmalı."

Gider, Çanakkale ve Kepez belediye başkanlarının ikisinin de aynı partili olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İki belediye kendi arasında anlaşamadı. Barajdan suyu bir türlü çekemediler. Ben İller Bankasından krediyi onaylattım. Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan da üzerine düşeni sonuna kadar yaptı. Tekrar söylüyorum iki arıtma tesisi doğru değil arıtılmış suyu Çanakkale Belediyesi vermeli. Şöyle bir iddiada var 'Çanakkale Belediyesi arıtılmış suyu veririm ama parayı da ben toplarım' bunlar doğru şeyler değil. Biz Çanakkale Belediyesine neler verdik, hiç parasını toplamadık. Bir an önce aralarında anlaşsınlar sorunu çözsünler. Son tahlilde de çözemezlerse devlet aciz kalmaz. Gerekirse suyu biz DSİ olarak evlere dağıtırız. Bunun için kanun lazımsa kanun, yönetmelik lazımsa yönetmelik çıkarırız. Artık şu ufak işleri bıraksınlar kendi işlerini yapsınlar."

Gider, Atikhisar Barajı'ndan artık tarımsal sulamaya izin vermeyeceklerini belirterek, yeni planlamada tarımsal sulamanın Umurbey Barajı'ndan yapılacağını, Atikhisar Barajı'ndaki suyun sadece içme ve kullanma suyu olarak tahsis edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA