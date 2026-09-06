Antalya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 85 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale müdahale devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı