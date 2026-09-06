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Antalya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Antalya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor. Bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 85 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale müdahale devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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