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Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

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Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi
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Antalya'da Kepez, Döşemealtı ve Kaş'ta düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 500 kilogram kıyılmış tütün, 15 bin 300 doldurulmuş makaron ve 580 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'da kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarda 500 kilogram kıyılmış tütün ile çok sayıda kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Kepez, Döşemealtı ve Kaş ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde, bir işletmede ve araçta yapılan aramalarda 500 kilogram kıyılmış tütün, 15 bin 300 doldurulmuş makaron, 51 paket kaçak sigara, 580 kaçak elektronik sigara, 2 elektronik sigara likiti ve 182 paket tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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