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Antalya Aksu'da tır ile motosiklet çarpıştı, sürücü yoğun bakımda tedavi görüyor

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Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde tır ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücü Haluk Ekinci ağır yaralandı. Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Ekinci'nin yoğun bakımda tedavisi sürerken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da tır ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde İ.K. idaresindeki 32 LR 626 plakalı tır ile Haluk Ekinci'nin (48) kullandığı 07 BSS 06 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Ekinci'nin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Ekinci'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Vektörle Mücadele Biriminde görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, tır ile motosikletin çarpıştığı ve tırın bir süre motosikleti sürüklediği anlar yer alıyor.

Kaynak: AA
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