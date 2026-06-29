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Gecekondudaki yangını itfaiye söndürdü

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kapı kırılarak girilen evde kimsenin olmadığı belirlenirken, yangında büyük çapta hasar oluştu.

ANTALYA'da gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Ekipler kapıyı kırarak girdikleri evde kimsenin olmadığını belirledi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6043 sokak üzerinde yer alan gecekonduda meydana geldi. Evden dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye başladı. Gecekondunun giriş kapısını kırarak giren itfaiye ekibi, evde kimsenin olmadığını belirledi. Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışmalarına başladı. Evde büyük çapta hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkışıyla ilgili inceleme ve çalışma başlattı.

'PAT PAT SESLERİ SONRASINDA ÇIKTI'

Yangını haber alarak adrese gelen komşulardan Ayşenur Yılmaz Gebizli, "Sabah kalktım seslere geldim. Bir baktım Gülsüm ablamın evinin arkasında bulunan evde yangın çıkmış. Yangın 'pat pat' şeklinde seslerden sonra çıkmış. Evlerin yanındaki odunluğa sıçrayacak sandık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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