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Antalya’da karşılıksız çekle 1,2 milyar TL’lik araç ve gayrimenkul alan şüpheli tutuklandı

Antalya’da karşılıksız çekle 1,2 milyar TL’lik araç ve gayrimenkul alan şüpheli tutuklandı
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Antalya’nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren kuruyemiş ve giyim mağazası gibi iş yerlerinin sahibi bir kişi, yakınları, akrabaları ve köylülerinden karşılıksız çek karşılığında araç ve gayrimenkul aldığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren kuruyemiş ve giyim mağazası gibi iş yerlerinin sahibi bir kişi, yakınları, akrabaları ve köylülerinden karşılıksız çek karşılığında araç ve gayrimenkul aldığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kuruyemiş ve giyim mağazası gibi iş yerlerinin sahibi D.S.'nin (34), çevresindeki kişilerden karşılıksız çek karşılığında araç ve gayrimenkul aldığı yönünde bilgiler üzerine çalışma başlatıldı. Olayla ilgili emniyete başvuran 11 müştekinin ifadesi alındı.

493 koçan çek aldığı ortaya çıktı

Yürütülen çalışma kapsamında D.S., hakkında bulunan arama kaydına istinaden bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin bankadan 493 koçan çek aldığını, yaklaşık 200-250 kişiden toplam 1 milyar 200 milyon TL bedelle çek karşılığında araç ve gayrimenkul aldığını söylediği öğrenildi. D.S. işlerinin yolunda gitmediğini ve çeklerden 20-30'unun ödeme gününün geldiğini belirtirken, yaklaşık 70-80 milyon TL tutarındaki çekin karşılıksız çıktığını ifade etti. Ayrıca banka ipoteği bulunan yaklaşık 30 milyon TL değerinde 6 dairesi ile yaklaşık 15 milyon TL değerinde bir aracının bulunduğunu beyan etti.

Telefonuna el konuldu

Mahkeme kararına istinaden şüphelinin cep telefonuna el konulurken, ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadı. D.S., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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