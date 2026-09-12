Kepez’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 220 sentetik uyuşturucu hap ile 50 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda belirlenen bir ikamette yapılan aramada, 220 adet Gerica sentetik uyuşturucu hap ile 50 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı