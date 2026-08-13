Kepez'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında belirlenen adrese yapılan baskında, 1 kilogram kimyasal fubinaca maddesi, yaklaşık 1 milyon 209 bin 600 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 2 kilo 95 gram esrar, 2 gaz maskesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheliler V.K, S.F. ve S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA