Haberler

Kepez'de Evden 5 Kamyon Çöp Çıktı

Kepez'de Evden 5 Kamyon Çöp Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen bir evden 5 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen bir evden 5 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mahallesi'nde yaşayan engelli birey M.A.'ya ait evde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ekiplerince ev ve çevresindeki çöp ile atık malzemeler toplanarak bertaraf edildi.

Bu kapsamda evden 5 kamyon dolusu çöp ve atık çıkarıldı.

Çalışmaların ardından ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla sosyal destek sağlandı.

Kaynak: AA
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! İlk 2 sıraya abi-kardeş damga vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...

F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
Fethiye'de can pazarı! Tur teknesi yandı, 115 kişi suya atladı

Gezi teknesi bu hale geldi: 115 kişi denize atladı
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geldi

ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatlarına dev indirim geldi
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede