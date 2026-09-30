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Kayıp oğlu için İstanbul'a giden babanın evinde yangın! 15 yaşındaki Kuzey Yağız 8 gündür aranıyor

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Kayıp oğlu için İstanbul'a giden babanın evinde yangın! 15 yaşındaki Kuzey Yağız 8 gündür aranıyor
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Antalya Kepez'de, 8 gündür kayıp olan 15 yaşındaki oğlu Kuzey Yağız Aktaş'ın bulunması için bir TV programına katılmak üzere İstanbul'a giden Hasan Aktaş'ın evinde yangın çıktı. Evde kimse yokken yatak odasında başlayan ve yatakta unutulan powerbanktan çıktığı değerlendirilen yangını, komşuların ihbarıyla gelen itfaiye söndürdü; dairede hasar oluştu.

  • Antalya'nın Kepez ilçesinde, 8 gündür kayıp olan 15 yaşındaki oğlu için İstanbul'a giden Hasan Aktaş'ın dairesinde yangın çıktı.
  • Yangın, yatakta unutulan powerbanktan çıktığı değerlendirilirken, dairede hasar oluştu.
  • Kuzey Yağız Aktaş, 23 Eylül'de evden kuzenine ait motosikletle ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.

Antalya'da 8 gündür kayıp olan oğlunun bulunması için özel bir TV kanalındaki programa katılmak üzere İstanbul'a giden babanın evinde yangın çıktı.

Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2295. Sokak'taki 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Aktaş'ın oturduğu dairede kimse bulunmadığı sırada yangın çıktı.

YANIK KOKUSUNU KOMŞULAR FARK ETTİ

Daireden gelen yanık kokusunu fark eden komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yatak odasında başlayan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri dairede duman tahliyesi yaparken, yatakta unutulan powerbanktan çıktığı değerlendirilen yangında dairede hasar meydana geldi.

15 YAŞINDAKİ OĞLU 23 EYLÜL'DEN BERİ KAYIP

Ev sahibinin, oğlunun bulunması için İstanbul'a gittiği ortaya çıktı. Hasan Aktaş'ın, 23 Eylül'de evden kuzenine ait motosikletle ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen ve kayıp olarak aranan 15 yaşındaki oğlu Kuzey Yağız Aktaş'ın bulunması için özel bir TV kanalında yayınlanan kayıp programına katılmak üzere İstanbul'a gittiği öğrenildi.

KOMŞUSU: HEM ANNE HEM BABA OLDU

Aktaş'ın komşularından İlknur Bodur, "Saat 6 gibi işten geldim. Çocuklar yanık kokusu aldıklarını söyledi. Komşular da kokuyu aldıklarını söyledi. Ev sahibi ulaştı, 'Abla bir iner misin aşağıya' dedi. Çocuğu balkondan içeriye soktuk. Yangına müdahale etmeye çalışırken 112'yi aradık. Komşumuz da 1 gün önce İstanbul'a gitti. Oğlu kayıp 8 günden beri, televizyon programına katılmak için. İyi bir aileydi, baba tek başına bakıyordu çocuğuna, hem anne hem baba oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBlack:

Hem anne hem baba olmak…yokken yok çok zor, varken de yok oluyor bazen

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