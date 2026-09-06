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Antalya'da Doğum Gününde Ölü Bulundu

Antalya'da Doğum Gününde Ölü Bulundu
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Antalya Kepez'de ağaçlık alanda 35 yaşındaki Cemal B., başından vurulmuş halde bulundu. Doğum gününde öldüğü öğrenilen genç için kardeşinin feryadı yürekleri dağladı. Polis intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Antalya'da ağaçlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Bugün doğum günü olduğu öğrenilen gencin ölüm haberini alan kardeşinin feryadı yürekleri dağladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Halide Edip Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alan yakınındaki otoparktan geçen vatandaşlar yakın bir noktada bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumunu merak eden vatandaşlar yerde yatan kimliği belirsiz şahsın yanına gittiklerinde yanında bir tabanca ile başından vurulmuş halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, isminin Cemal B. (35) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Doğum gününde ölü bulundu

Olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Bu sırada olayı haber alarak gelen yakınları zaman zaman sinir krizi geçirirken, kardeşinin "Ağabey" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulurken bugün doğum günü olduğu öğrenilen Cemal B.'nin cansız bedeni savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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