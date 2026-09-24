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Antalya'da 'Çirkinler' ve 'Daltonlar' operasyonunda 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı

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Antalya'da 'Çirkinler' ve 'Daltonlar' operasyonunda 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı
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Antalya'da 'Çirkinler' ve 'Daltonlar'la bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 5'i, 'Sokaklar Güvende' kapsamında suç örgütlerinin sosyal medya yapılanmalarına yönelik operasyonda gözaltına alındı. Kepez ve Muratpaşa'daki adreslerde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Antalya'da "Sokaklar Güvende" çalışmaları kapsamında silahlı suç örgütlerinin sosyal medya yapılanmalarına yönelik düzenlenen operasyonda, "Çirkinler" ve "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda otomatik tabanca, kurusıkı tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Sokaklar Güvende" çalışmaları kapsamında silahlı suç örgütlerinin sosyal medya yapılanmalarına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda suç örgütlerinin faaliyet alanlarını sosyal medya platformlarına taşıyarak suç ve suçluyu övdükleri, silahlı suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları, tehdit ve silah içerikli paylaşımlarda bulundukları değerlendirilen kişiler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda 2'si "Çirkinler", 5'i ise "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli belirlendi. 7 şüphelinin Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan adreslerine 24 Eylül tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Evden otomatik tabanca çıktı

Şüphelilerden E.A.E.'nin ikametinde yapılan aramada, 1 adet UTAŞ marka otomatik tabanca, 1 adet Ekol Alp marka kurusıkı tabanca, 4 adet MKE kısa 9 mm fişek, 1 adet STR 9x19 mm fişek ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Ö.G.'nin ikametinde yapılan aramada ise 8 adet 9x19 mm fişek ile 7 adet av tüfeği fişeği bulundu. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam 1 otomatik tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 13 adet 9 mm fişek, 7 adet av tüfeği fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

7 şüphelinin örgüt bağlantısı inceleniyor

Soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin sosyal medya platformlarında yaptıkları silah içerikli paylaşımlar, tehdit içerikleri, suç ve suçluyu öven paylaşımlar ile örgüt propagandası niteliğindeki faaliyetlerin ayrıntılı olarak incelendiği öğrenildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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