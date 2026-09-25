Antalya Kepez'de çıkan orman yangını yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı

Antalya Kepez'de çıkan orman yangını yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kepez ilçesindeki Santral Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yoğun müdahaleyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları hâlâ sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Santral Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı