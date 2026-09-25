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Antalya Kepez'de çıkan orman yangını yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı

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Antalya'nın Kepez ilçesindeki Santral Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yoğun müdahaleyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları hâlâ sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Santral Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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