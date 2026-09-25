Antalya Kepez'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı

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ANTALYA'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı.

Kepez'e bağlı Santral Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı