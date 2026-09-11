Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün mutlu günü

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün kızı Cansın Kocagöz ile Mustafa Yücel, Antalya'da düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi.

Kepez ilçesindeki ParkFuntastik Tema Parkı'nın kır bahçesinde düzenlenen düğün törenine, siyaset ve bürokrasi camiasından çok sayıda isim katıldı.

Nikah şahitlerinden Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, aile birlikteliğinin çok değerli olduğunu söyledi.

Ailenin toplumun temeli ve geleceğin garantisi olduğunu belirten Şahin, "Evlilik değer, karşılıklı sevgi olursa mutluluk yolculuğu, cennet yolculuğu olur. Birlikte birbirinizi tamamlamaya çalışırsanız işte o zaman dışarıdan gelen hiçbir rüzgar size olumsuz etki etmez." dedi.

Düğüne, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA