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Kepez'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kepez'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kızıllı Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 85 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı.

Kepez'e bağlı Kızıllı Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 85 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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