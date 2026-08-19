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Park Halindeki Otomobilde Yangın

Park Halindeki Otomobilde Yangın
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Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki otomobilde başlayan ve iş yerine de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki otomobilde başlayan ve iş yerine de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abdullah Ç'nin Yeşil Antalya Sanayi Sitesi'nde boş bir iş yerinin önüne park ettiği 20 ALN 529 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi, alevlerin sıçradığı boş iş yerinin tabelasında ve ön cephesinde hasar oluştu.

Ekipler, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.

Kaynak: AA
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