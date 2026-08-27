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Kepez'de Çevre Denetimi: 30 Kamyon Atık Kaldırıldı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde, çevre kirliliği ve kamu alanlarının işgaline yönelik denetimlerde 30 kamyon inşaat atığı ve hafriyat kaldırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, çevre kirliliği ve kamu alanlarının işgaline yönelik denetimlerde 30 kamyon inşaat atığı ve hafriyat kaldırıldı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde çevrenin korunması ve kamu alanlarının amacı dışında kullanılmasının önlenmesine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, ihbar üzerine Temizlik İşleri Çevre Sağlığı Birimi koordinesinde Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Aktoprak Mahallesi'nde çalışma başlatıldı.

Mahalledeki cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde, yol ve kaldırımları işgal ederek çevre kirliliğine neden olan işletme ile firmalar tespit edildi.

Denetimlerde 2 müteahhit firmaya ve 3 işletmeye idari yaptırım uygulandı, firmaların neden olduğu atıklar da temizlendi.

Bölgede kaçak moloz ve hafriyat dökümlerine yönelik çalışma da gerçekleştirildi. Kaçak dökümler kaldırılarak 30 kamyon atık tahliye edildi.

Kaynak: AA
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