Antalya Kepez'de orman yangınına 2 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor

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Antalya'da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre, Kepez ilçesi Santral Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracıyla 75 yangın işçisi ve itfaiye ekipleri, havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı