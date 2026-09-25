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Antalya Kepez'de orman yangınına 2 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor

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Antalya Kepez'de orman yangınına 2 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor
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Antalya'nın Kepez ilçesi Santral Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 75 yangın işçisi ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Antalya'da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre, Kepez ilçesi Santral Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracıyla 75 yangın işçisi ve itfaiye ekipleri, havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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