Haberler

Antalya Kepez'de 2 milyon 430 bin liralık ziynet hırsızlığında 3 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Kepez'de 2 milyon 430 bin liralık ziynet hırsızlığında 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evden içinde 2 milyon 430 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan 2 çelik kasa çalındı. Yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı; çalınan ziynetler motosiklet koltuğunda, dereye atılan kasalar dalgıçlarca bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir evden içerisinde 2 milyon 430 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan 2 çelik kasanın çalınmasına ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Çalınan ziynet eşyaları bir motosiklet koltuğunun altında gizlenmiş vaziyette bulunurken, dereye atılan kasalar da dalgıçlar tarafından çıkartıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir evden 2 çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı. Saha araştırması ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Ş.G., E.C., N.E. ve A.A. yakalandı.

Şüphelilere ait 3 farklı adres ile 2 araçta yapılan eş zamanlı aramalarda, spiral kesici alet ve çalınan ziynet eşyaları bir motosiklet koltuğunun altındaki bagaj kısmında ele geçirildi. Şüphelilerin olayın ardından Altınova Sinan Mahallesi civarındaki bir dereye attıkları belirlenen 2 çelik kasa da bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.A. hakkında adli kontrol kararı verildi. Ş.G., E.C. ve N.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler

Dev uçak gemisini tek kuruş almadan hediye ettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı

Rüşvet istekleri duruşmada tek tek anlatıldı
Demans teşhisi konulmuştu, kızı onu çini atölyesine götürdü! 86 yaşındaki Tuncel Var 7 ayda 40 eser üretti

Kızı onu çini atölyesine götürdü! 7 ayda 40 esere imza attı
Suriye'de peş peşe gizemli patlamalar! 30 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında neler oluyor? Bilanço korkunç boyutlarda
Dükkanı içeriden kilitliydi, telefonu açmadı! Eskişehir'de ölü sanılan esnaf sanayiden çıktı

İtfaiye kapıyı kırmak üzereydi! Esnafın cevabı ekipleri şaşırttı
Erdoğan'dan Hamdi Ulukaya'ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz

Erdoğan salondaki ismi görünce kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz
Rahatlığı pes dedirtti! Manisa'daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı

Saldırganın rahatlığı pes dedirtti

Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında

Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı sayısı belli oldu